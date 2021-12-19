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Здоровье19 декабря 2021 12:03

Гинцбург заявил, что ревакцинироваться «Спутником V» можно бесконечно каждые полгода

Директор центра им.Гамалеи рассказал, что обновить вакцину можно за две недели
Мария ПАВЛОВА
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Гинцбург заявил, что вакцинироваться раз в полгода можно бесконечное количество раз.

Гинцбург заявил, что вакцинироваться раз в полгода можно бесконечное количество раз.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор центра им.Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинироваться препаратом «Спутник V» можно бесконечное количество раз. Об этом он заявил в документальном фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год», который демонстрируется на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 19 декабря.

«Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником". Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос журналистки.

Также Александр Гинцбург заявил, что обновлять препарат «Спутник V» в связи с появлениями новых штаммов пока нет необходимости, но если она возникнет, у российских специалистов есть возможность сделать это «за пару недель».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавирусной инфекции, агитирующих других людей за отказ от прививок, «опасными дураками».