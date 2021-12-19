Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавирса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавирусной инфекции закончится, когда уровень антител у населения достигнет 70-75%, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Когда 70-75% населения у нас будут иметь антитела, протективные к данной инфекции», – сказал специалист в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гинцбурга, этого можно добиться, если в течение шести месяцев все население России будет вакцинировано препаратом от коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России превысил 58%. Вице-премьер Татьяна Голикова в беседе с журналистами сообщила, что вакцинация первым компонентов препарата от коронавируса была проведена в стране 76 523 086 раз, вторым компонентом – 70 831 362 раза.

Ранее Голикова говорила, что достигнуть коллективного иммунитета в 80% можно при условии вакцинации каждого гражданина России, не имеющего противопоказаний к прививке. Кроме того, нужно повторно привить 7,6 миллиона человек, уточнила вице-премьер.