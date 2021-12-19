В Роспотребнадзоре рассказали о пациенте, который более 80 дней лежал в стационаре с COVID-19

В России зафиксирован случай, когда пациент провел в стационаре с ковидом 80 дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 80 дней провел в стационаре пациент с коронавирусной инфекцией. Такой факт был зафиксирован в России, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

По словам Анны Поповой, пациент не заражал других людей, но вынужден был находиться в стационаре.

«У нас был случай больше 80 дней наблюдения, пациент не заражал других, этот пациент страдал от того, что его не могли выписать из стационара, он вынужден был столько времени там провести», - рассказала Анна Попова и добавила, что существуют сообщения из других стран о случаях, когда коронавирусная инфекция держалась в организме человека более ста дней.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Роспотребнадзор изучает опыт других государств в плане введения штрафов за отказ вакцинироваться от COVID-19, его эффективность и возможность применения в российских условиях.