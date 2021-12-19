Роспотребнадзор изучает иностранный опыт применения штрафов за отказ от вакцинации

Павлова рассказала, что Роспотребнадзор изучает иностранный опыт введения штрафов за отказ от вакцинации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Роспотребнадзор изучает иностранный опыт в сфере применения штрафов за отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова. По словам Поповой, методы, практикующиеся в других государствах, могут быть введены и в РФ, если они окажутся эффективными и применимыми.

Такое заявление Анны Поповой прозвучало в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год», который демонстрируется на телеканале «Россия 1».

«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», - сказала Попова.

Ранее Анна Попова назвала условия, при которых оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией может принять решения о закрытии границ РФ.

Сообщалось также, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал противников вакцинации, агитирующих других людей за отказ от прививок, назвав их «опасными дураками».