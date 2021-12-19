Актриса Инна Коляда показала, как выглядит после жестокого избиения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Инна Коляда, подвергшаяся жестокому избиению в ноябре этого года, показала фотографию с последствиями инцидента. Женщина также рассказала подробности избиения, совершенного ее бывшим молодым человеком.

«27 ноября меня действительно избили. Причём сделал это не какой-то коварный незнакомец в неблагополучном районе, а мой уже бывший молодой человек Александр Рябышев. От этих отношений я вопреки ожиданиям получила не семью, детей и пасторально-нежную историю любви, а закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы (лица, головы, верхних и нижних конечностей и грудной клетки), тупую травму живота, ушибы правой и левой надорбитальных костей, ушиб правого глаза, нарушение функции яичников, астено-невротический синдром, ушиб шейного отдела позвоночника, цервикобрахиалгию слева, радикулопатию слева», – поделилась актриса подробностями инцидента в своем Instagram.

В настоящее время Коляда находится под наблюдением врачей, ей проводят дополнительные анализы и исследования. Женщина предполагает, что ей еще долго придется работать с психотерапевтом.

<table style="clear: both" class="AImage img_center" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" align="center">

<tr>

<td bgcolor="#ffffff" align="center" >

<table width="1" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0">

<tr>

<td>

<img src="https://www.kp.ru/share/i/4/2280098/wr-960.jpg" width="635" border="1" alt="" title="Актриса Инна Коляда показала, как выглядит после жестокого избиения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети"/>

</td>

</tr>

<tr>

<td class="article-photo">

Актриса Инна Коляда показала, как выглядит после жестокого избиения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

Как писал сайт, в конце ноября 32-летняя Инна Коляда попала в больницу – девушка приехала туда сама с множественными травмами. Врачи приемного отделения сразу осмотрели актрису и передали ее в травматологическое отделение для более подробного обследования. Медикам девушка рассказала, что ее избили. Врачи больницы передали информацию о пациентке в полицию.