В ВОЗ заявили, что молодые люди реже умирают от COVID-19, но много месяцев страдают от посковидного синдрома

В ВОЗ объяснили необходимость вакцинировать молодых тем, что молодые пациенты реже умирают от ковида, но подвержены постковидному синдрому. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге объяснил, почему важно вакцинировать молодых людей. По его словам, молодые пациенты реже умирают от коронавирусной инфекции, но подвержены постковидному синдрому. Усталость, проблемы с психическим здоровьем и другие проявления постковидного синдрома наблюдаются у них в течение многих месяцев после перенесенного заболевания, заявил Клюге.

«Трое из 10 человек страдают постковидным синдромом, и именно поэтому важно вакцинировать и молодых людей. Потому что молодые не так часто умирают от ковида, но подвержены постковидному синдрому, проблемам с психическим здоровьем и усталости в течение многих месяцев», - сказал Ханс Клюге в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

Также руководитель Европейского регионального бюро подчеркнул, что вакцины от ковида безопасны.

«Они работают и существуют в очень строгих критериях», - сказал Клюге.

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