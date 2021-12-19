В Великобритании "омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса. Фото: REUTERS

На территории Великобритании новый штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саджид Джавид в эфире ВВС.

По словам Джавида, в больницах Великобритании находятся тысячи людей, инфицированных «омикроном». Это создает риск перегрузки системы здравоохранения. Сейчас в Соединенном королевстве регистрируется 80-90 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Научно-консультативная группа по ЧС предполагает, что этот показатель может вырасти к концу декабря 2021 года до 200 тысяч – 2 миллиона зараженных в сутки, а количество госпитализаций инфицированных коронавирусом может достичь 10 тысяч в сутки.

«Уже подтверждено семь смертей среди тех, кто были заражены «омикроном», - сказал министр здравоохранения.

По словам Джавида, не исключено, что власти Великобритании ужесточат антиковидные ограничения в преддверии рождественских праздников.

Ранее руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ объяснил, почему молодым людям нужно обязательно прививаться от коронавирусной инфекции.