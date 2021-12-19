В МИД РФ заявили, что НАТО не контактировала с Москвой по предложенным Россией гарантиям безопасности Фото: сайт НАТО

Представители НАТО не контактировали с Россией после публикации предложений Москвой по гарантиям безопасности в Европе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Грушко.

В беседе с журналистами дипломат сообщил, что позиция Соединенных Штатов в диалоге России с НАТО по выработке правовых гарантий безопасности будет определяющей. В предложениях РФ нет никаких скрытых моментов, поскольку Москва заинтересована в прямом разговоре, отметил замглавы российского МИД.

«Что такое расширение НАТО? Это политика «открытых дверей». Но она дошла до своего предела. Потому что она противоречит интересам НАТО, потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого альянса», – подчеркнул Грушко.

Как писал сайт kp.ru. российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.