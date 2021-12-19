Мужчина избил до смерти жену и тещу на юге Москвы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В квартире на Каширском шоссе в Москве обнаружили тела двух женщин. Предположительно, их избил до смерти родственник погибших в ходе семейного конфликта.

«Произошел семейный конфликт из-за развода. В результате муж избил до смерти жену и тещу, после чего скрылся», – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Между тем в пресс-службе управления МВД Москвы информацию об обнаружении двух тел подтвердили. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Установлено, что вечером 19 декабря 2021 года в квартире жилого дома на Каширском шоссе обнаружены тела двух женщин 1936 и 1972 года рождения с признаками насильственной смерти. На месте находится заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Ирина Михеева», – сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре этого года в подъезде одного из домов на востоке Москвы жильцы обнаружили тело женщины 1985 года рождения с огнестрельными ранениями головы. В убийстве подозревался бывший свекор погибшей, которого задержали.