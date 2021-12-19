Видео с места убийства двух женщин на Каширском шоссе в Москве опубликовала прокуратура Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Столичная прокуратура опубликовала видео с места убийства двух женщин в квартире на Каширском шоссе в Москве.

На кадрах видно, что к работе привлечены кинологи, а следователи проводят осмотр места преступления.

Ранее там были обнаружены тела двух женщин. Предварительно известно, что их до смерти забил родственник во время семейного конфликта. Сейчас следователи ведут поиск подозреваемого гражданина. Правоохранительные органы уже завели уголовное дело по статье "убийство двух лиц".

- Произошел семейный конфликт из-за развода. В результате муж избил до смерти жену и тещу, после чего скрылся с места преступления, – рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Также на месте произошедшего сейчас находится заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Ирина Михеева.