В Москве продлили действие сертификатов переболевших до 12 месяцев Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве с 20 декабря 2021 года сроки действия сертификатов переболевших коронавирусом продлеваются до 12 месяцев. С этого же дня срок действия справки по ПЦР-тесту, наоборот, сокращается до 2 календарных дней.

Накануне мэр российской столицы Сергей Собянин сообщал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции среди населения в городе остается стабильной. Он также отмечал, что постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, соцсферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей в Москве полностью выполнено.

Напомним, сейчас в России продолжается кампания по вакцинации населения. Именно прививка от covid-19 поможет защитить организм от вируса и снизить риски тяжелого течения заболевания. По последним данным портала стопкоронавирус.рф, всего в стране полную вакцинацию прошли более 70 миллионов человек.