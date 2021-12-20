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Общество20 декабря 2021 0:36

Вильфанд рассказал о погоде в России после Нового года

Вильфанд предупредил россиян о сильных морозах и оттепелях после Нового года
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Вильфанд рассказал о погоде в России после Нового года

Вильфанд рассказал о погоде в России после Нового года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде в европейской части России после Нового года.

Синоптик предупреждает, что в яваре 2022 года ожидаются сильные морозы.

- В январе и феврале нового года, по прогнозам Росгидромета, зима на территории европейской части страны будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но при этом будут и очень сильные морозы до минус 20-25 градусов, - рассказал метеоролог "Парламентской газете".

Накануне Роман Вильфанд рассказывал, что на фоне глобального потепления на территории нашей страны возможно увеличение количества экстремальных природных явлений.

По словам синоптика, это связано с географическими особенностями РФ, в результате чего изменение климата идет более быстрыми темпами, чем в других странах.