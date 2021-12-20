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Общество20 декабря 2021 7:00

ФАС начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию

Проверку начали по инициативе «Роснефти»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ФАС начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию

ФАС начала проверку увеличения оптовых цен на электроэнергию

Фото: "КП" Архив

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по инициативе «Роснефти» запустила проверку увеличения цен на электроэнергию в европейской части России и на Урале.

Как передает газета «Коммерсант» со ссылкой на ряд источников, ФАС обратилась к «Совету производителей энергии» (СПЭ) и «Совету рынка» (регулятор энергорынков) с просьбой объяснить скачки на рынке (РСВ) в текущем году, а также объяснить поведение генерирующих компаний на торгах.

Согласно письму замглавы ведомства Виталия Королева, которое имеется в распоряжении издания, причиной расследования было обращение в службу главы «Роснефти» Игоря Сечина, который указал на «значительный рост цен» электроэнергии в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть России и Урал) по отношению к доковидному 2019 году. Одной из причин роста стоимости, по мнению компании, стало «возросшие заявки производителей энергии» на торгах РСВ.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. С такой инициативой выступила ФАС, где отметили, что это не приведет к росту цен на электроэнергию.