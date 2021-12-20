Рябков заявил, что США пока не отреагировало на предложения России по гарантиям безопасности

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон пока не ответил на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Такое заявление в понедельник, 20 декабря, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что российская сторона ждет ответа, но пока видит только публичные высказывания, которые не имеют значения.

«Нет, пока не ответили, мы ждем … Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное, конечно, посмотреть, что нам скажут из Вашингтона», - заявил замглавы.

Как отметил Рябков, Москва исходит из того, что контакты по гарантиям безопасности должны вестись в двустороннем формате с Вашингтоном. Он также заявил, что двухсторонние отношения продвинутся к нормализации, если США начнут переговоры по гарантиям безопасности.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Всего было подготовлено два документа, основными положениями одного из них было исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины.