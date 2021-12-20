Сотрудники ФСИН будут нести ответственность за принуждение к даче показаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), будут нести ответственность по статье о «Принуждение к даче показаний». Об этом говорится в проекте закона о расширении понятия «пытки» и усилении наказания за их применение, который в понедельник, 20 декабря, внесли в Государственную думу РФ.

Как писал сайт kp.ru, на рассмотрение палаты документ внесли главы комитетов Государственной думы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Согласно проекту закона, сотрудники правоохранительных органов, в том числе ФСИН, будут нести ответственность по статье 302 Уголовного кодекса РФ «Принуждение к даче показаний» за издевательства над осужденными и арестантами, а также задержанными.

Законопроект усиливает до 12 лет колонии наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти для принуждения к даче показаний, также говорится и об увеличение срока давности за проведение пыток для того, чтобы достичь неотвратимости наказания. Кроме того, документ предлагает ввести новое понятие пыток, а также дается более детальное определение пытки.