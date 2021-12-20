Названы самые частые нарушения ПДД водителями такси в 2021 году

Управление в нетрезвом виде и отсутствие прав стали самыми частыми нарушениями ПДД таксистами в Москве в 2021 году Фото: "КП" Архив

Отсутствие прав и управление автомобилем в нетрезвом виде стали наиболее распространенными нарушениями правил дорожного движения водителями такси в Москве с начала текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе московского ГИБДД.

Как передает ТАСС, среди наиболее распространённых нарушений также назвали отсутствие документов, предусмотренных ПДД, управление автомобилем, не прошедшим в установленном порядке техосмотр, наличие неисправностей, а также условий, при которых эксплуатация машины запрещено.

В пресс-службе Госавтоинспекции отметили, что ведомство продолжит контроль за участием в дорожном движении представителей агрегаторов таксомоторных услуг.

Напомним, ранее правительство внесло в Государственную думу проект закона, запрещающего водителям с судимостью работать в такси, а также на занятие пассажирскими перевозками. Запрет распространяется на граждан с непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. В случае одобрения документа, работающие водители такси, троллейбусов, автобусов и трамваев будут обязаны до 1 марта 2023 года предоставить справку об отсутствии судимости.