Глава российской делегации в Вене пообещал военный ответ, если НАТО будет наступать на больные точки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс понимает, что нельзя постоянно наступать на больные точки России и необходим диалог, в противном случае Москве придется дать военный ответ. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Все всё прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... в противном случае альтернатива - это военно-технический и военный ответы России», - заявил глава российской делегации в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что разговор должен быть серьезный.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал два возможных варианта, которые есть у Запада. По словам дипломата, западные страны могут отнестись серьезно к предложениям Москвы по гарантиям безопасности в Европе или же иметь дело с военно-технической альтернативой.