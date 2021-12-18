В МИД РФ назвали два возможных пути для Запада по гарантиям безопасности в Европе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал два возможных пути, которые есть у Запада. По его словам, они могут отнестись серьезно к предложениям Москвы по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.

Замглавы МИД РФ напомнил выступление президента России Владимира Путина, который говорил о том, что Москва много раз предупреждала, но ее не слышали, после чего был дан брифинг относительно тех систем, разработанные в стране.

«Вот, я думаю, что вот это они должны понимать - что у них есть два пути: первое, это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой», - заявил дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, днем ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Как писал сайт kp.ru, Грушко заявил, что отношения Москвы и Североатлантического альянса дошли до опасной черты, а предложения российской стороны по гарантиям безопасности необходимы для того, чтобы вступить в нормальный диалог.