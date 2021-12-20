Минэк подготовил кодекс взаимодействия крупного бизнеса с малым Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минэкономразвития подготовили кодекс для крупного бизнеса, где прописаны моменты взаимодействия с малым бизнесом.

В документе отражено, что большие компании должны помогать малым в получении выгодных кредитов и грантов, содействовать продвижению их товаров и услуг.

Крупному бизнесу предписывают проводить семинары и мастер-классы для менеджеров малых фирм и делиться программным обеспечением.

В ведомстве отмечают, что свою правил поможет улучшить бизнес-климат в стране и поддержит малый бизнес.

Декларация носит рекомендательный характер, но для компаний, которые к ней присоединятся, могут быть определенные преференции.

Не исключено, что сведения о шефской помощи будут отражаться в ежегодной отчетности.

Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев полагает, что после принятия декларации, многие пункты, указанные в ней, будут исполняться. Но рассчитывать на глобальные улучшения не стоит.

- Скорее всего, скоро мы увидим много отчетом о помощи. Однако фактически эта помощь не приведет к глобальным позитивным изменениям в секторе: далеко не все предприятия МСП сотрудничают с крупными корпорациями, - отметил эксперт в беседе с «Известиями».

В начале декабря в ведомстве посчитали уровень инфляции. Показатель составил 8,38%. Еще в конце ноября он был на отметке в 8,05%, пишет ФАН.

На фоне растущей инфляции и увеличения ценников в магазинах, в Госдуме предложили учредить в России «новогоднюю социальную корзину» для семей, испытывающих денежные трудности во время новогодних праздников, сообщает RT.