Депутат Госдумы Кравченко призвал сделать 31 декабря ежегодным выходным

31 декабря в 2021 году будет выходным днем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Денис Кравченко предложил сделать 31 декабря ежегодным выходным днем. Его заявление приводит Ura.ru.

"Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы, - аргументировал народный избранник. - Нужно готовиться, встречать гостей и близких, поэтому, я считаю, что 31-е, 1-е, 2-е точно должны быть выходными".

Как ранее писал сайт kp.ru, в России 31 декабря 2021 года объявлено нерабочим днем. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты России. При этом новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 9 января включительно.

Напомним, аргумент для выходного в последний день 2021 года следующий — 2 и 3 января 2022 года выпадают на субботу и воскресенье. Но это и так нерабочие праздничные дни. Чтобы выходные не пропали, один переносят на пятницу, 31 декабря 2021, а второй на пятницу, 5 ноября 2021 года.