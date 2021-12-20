Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки во время локдауна Фото: REUTERS

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в нарушении ограничительных мер в разгар пандемии коронавируса, уличив его в организации вечеринки.

Газета The Guardian опубликовала снимки, сделанный в саду на Даунинг-стрит в мае прошлого года, когда в Великобритании действовал жёсткий локдаун. На фото можно увидеть судящего за столом Джонсон и его жену Кэрри, а рядом с ними без соблюдения какой-либо социальной дистанции еще два человека. На столе стоит вино и доска с закусками. Кроме того, за соседним столом сидят четыре сотрудника администрации, а на лужайке находится группа людей, которая собралась около стола с алкоголем. Как сообщают авторы статьи, в общей сложности, на террасе и в саду можно насчитать 19 человек.

Фото было опубликовано после того, как на прошлой неделе издание заявило о проведении мероприятия со спиртным в резиденции главы британского правительства, но представитель Даунинг-стрит опроверг все заявление.

Член Лейбористской партии Анджела Рейнер назвала снимки «пощечиной британской общественности», отметив, что премьер-министр Соединенного Королевства не уважает правила, которые устанавливает для британцев.

Напомним, тогда в Великобритании действовал строгий локдаун, когда на встречи допускались не более двух человек, но с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров, а рабочие встречи проводились только при крайней необходимости.

Как писал сайт kp.ru, накануне мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение из-за распространения штамма «омикрон», указав на то, что больницы британской столицы могут оказаться переполнены пациентами в ближайшее время.