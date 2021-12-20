МИД Китая назвал Трампа «лицемерным политиком» в ответ на критику в адрес Пекина Фото: REUTERS

Пекин считает бывшего президента США Дональда Трампа «лицемерным политиком», клевета которого не может изменить реальные факты. Таким образом официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь прокомментировал заявление экс-главы Белого дома, который ранее назвал председателя КНР Си Цзиньпин «убийцей».

««Отдельные лицемерные политики, чтобы привлечь к себе внимание, делают подобные абсурдные и лишенные всякого смысла высказывания в погоне за дешевым эффектом», — сказал он в ходе брифинга», - заявил дипломат.

По его словам, подобные политики не смогут изменить реальные факты, «сколько бы они ни старались свалить вину на других».

Официальный представитель МИД КНР также назвал «совершенной неправдой» заявления Трампа о том, что Пекин якобы причиняет Вашингтону ущерб. «Китайско-американские отношения по своей сути носят взаимовыгодный характер», - отметил он.

Напомним, ранее бывший американский лидер в интервью телеканалу Fox News заявил, что Пекин должен выплатить компенсации миру за возникновение коронавируса. Кроме того, он назвал председателя КНР «убийцей», однако при этом экс-глава отметил, что у него были «отличные отношения» с Си Цзиньпином.