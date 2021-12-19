Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о своем отношении к председателю КНР Си Цзиньпину. По мнению политика, Пекин виновен в пандемии коронавирусной инфекции, а сам китайский лидер убийца.

«Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», – заявил телеканалу Fox News.

До того, как отношения с Си Цзиньпином испортились, Трампу он нравился, сообщил экс-президент США.

Как писал сайт kp.ru, в июне этого года Трамп заявлял, что Китай должен заплатить всему миру «репарации» за пандемию коронавирусной инфекции. Так, по мнению бывшего главы Белого дома, Поднебесная должна другим государством 10 триллионов долларов.

Ранее бывший президент США обвинил экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в предательстве. По его словам, израильский политик первый поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах. Трамп отметил, что сделал для Нетаньяху «больше, чем для любого другого». Бизнесмен считает, что экс-премьер Израиля «совершил ужасную ошибку».