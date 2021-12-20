Москвичам предложили поужинать в квартире Нади Шевелевой из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Фото: Пресс-служба Delivery Club/ Газета.ru

Сервис доставки еды Delivery Club совместно с киностудией "Мосфильм" воссоздали интерьер квартиры Нади Шевелевой из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

"Для ее создания были найдены подлинные советские чертежи, а также задействован оригинальный реквизит прямо со съемок фильма. Квартиру возводили с нуля, учитывая все мельчайшие детали", - сообщили в компании изданию Lenta.ru

Фото: Пресс-служба Delivery Club/ Газета.ru

С 20 по 25 декабря 2021 года Delivery Club будет ежедневно выбирать по пять победителей, которых пригласят в квартиру Нади, проведут экскурсию по киностудии и предложат бесплатный ужин.

Фото: Пресс-служба Delivery Club

Так, в меню включили заливную рыбу, оливье, селедку под шубой, мандарины и советское шампанское.

Ранее кинофильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" по-прежнему занял первое место в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян.За комедию Эльдара Рязанова проголосовали 33% опрошенных, передает телеканал "360".

Накануне стало известно, что на 74-м году жизни умерла советская и российская актриса театра, кино и ТВ Елена Наумкина. Актриса известна своей ролью буфетчицы в аэропорту в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", сообщает Life.ru.