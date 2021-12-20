Вирусолог Палу предположил, что для нейтрализации штамма "омикрон"нужно в 40 раз больше антител Фото: REUTERS

Для противодействия новому штамму коронавируса «омикрон» может потребоваться объем антител, в 10-40 раз превосходящий тот, которого хватает для нейтрализации первоначальной разновидности COVID-19. Такое предположение сделал президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу.

«Некоторые неопубликованные исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10-40 раз больше антител, чем тех, которые достаточны для нейтрализации исходного штамма», - заявил эксперт в интервью газете Corriere della Sera.

Палу также считает, что «омикрон» может обойти как антитела, полученные после вакцинации, так и появившиеся после выздоровления. По его мнению, завершением эффективного цикла вакцинации может стать третья доза прививки.

Напомним, ранее британские ученые выяснили, что штамм «омикрон» может вызывать потерю аппетита, что является достаточно редким симптомом для данного варианта коронавируса. Эксперты также назвали другие проявления нового штамма.