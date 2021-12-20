Белоруссия сокращает дипломатическое присутствие в ЕС и увеличивает в СНГ и Китае

Белоруссия сокращает дипломатическое присутствие в Европе и увеличивает в Китае и Индии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Значительно сократить дипломатическое присутствие в ЕС и нарастить в СНГ и Китае планирует Белоруссия. Об этом заявил в понедельник 20 декабря министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы - это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и страны дальней дуги», - цитирует главу белорусского МИД БЕЛТА.

Макей отметил, что Белоруссия укрепит дипломатическое присутствие в Китае и Индии, так как они являются стратегически важными партнерами для этой страны. Отдел Китая появится и в структуре центрального аппарата МИД, он будет целенаправленно заниматься этой страной. Кроме того, министр не исключил открытие новый посольств в африканских странах.

«Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются и платежеспособными, и где востребована наша продукция», - сказал Владимир Макей.

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