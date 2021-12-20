Песков не исключил размещение ядерного оружия в Белоруссии

Песков не исключил возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не исключает возможности размещения своего ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник 20 января.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии, отметил, что в случае размещения вооружений альянса НАТО у российских границ возможны различные варианты ответных шагов со стороны РФ.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Белоруссия намерена сократить свое дипломатическое присутствие в европейских странах и нарастить в Китае, Индии и африканских государствах.