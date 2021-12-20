В МВД сообщили, что в России стали меньше совершать преступлений в состоянии алкогольного опьянения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в России в этом года, стало меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое заявление в понедельник, 20 декабря, сделали в пресс-центре Министерства внутренних дел РФ.

Как передает ТАСС, согласно представленным данным, количество уголовных преступлений, совершенных детьми и подростками или при их соучастии уменьшилось на 15,4%. Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения сократилось на 8,1%, а в состоянии наркотического опьянения - на 9,2%.

В ведомстве также сообщили, что в общественных местах стало безопаснее. Так, число уличных преступлений сократилось на 7,4%. «В парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено на 22,7% меньше грабежей, на 4,3% - краж, на 17,8% - разбойных нападений, на 14,8% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», - сообщили в министерстве.

Уточняется, что всего по сравнению с аналогичным периодом 2020 года общее число зарегистрированных преступлений сократилось на 2%. Статистические данные о состоянии преступности ведомство привело на основе данных в период с января по ноябрь этого года.

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