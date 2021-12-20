Частные дома в России за 2021 год подорожали на 13 процентов

В России на 13 процентов за год подорожали частные дома. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России за 2021 год подорожали частные дома. Цены на них увеличились на 13 процентов, сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. По состоянию на декабрь 2021 средний частный дом обойдется покупателю в 5,1 млн рублей.

Больше всего подорожали дома в Краснодарском крае – на 42,6 процента. Также ощутимо подросли цены на частное жилье в Амурской области, Тыве, Хакассии, Томской области, Республике Алтай, Пензенской области, Красноярском крае и Смоленской области. Рост составил от 39,6 до 25,1 процента.

Меньше всего выросла цена на частные домовладения в Тверской области – всего на 2,1 процента. Также ненамного подорожали дома в Саратовской, Псковской, Иркутской, Сахалинской Владимирской областях, в Чувашии и Камчатском крае.

В двух российских регионах частные дома стали дешевле. В Ненецком автономном округе цена опустилась в среднем на 7,2 процента, а в Кабардино-Балкарской республике – на полпроцента.

В Москве частные дома стали дороже на 10,6 процента, в Московской области – на 8,2. В Петербурге частное жилье подорожало на 11 процентов, а в Ленинградской области – на 15,8 процента.

«И сами цены, и их динамика – это исторический рекорд за всю историю наших наблюдений», - отмечает Павел Луценко.

Причинами роста цен на частную недвижимость Луценко называет три фактора – пандемию, которая подстегнула интерес к жилищам с собственной придомовой территорией, стремительный рост цен на квартиры и подорожание стройматериалов.

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