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Экономика20 декабря 2021 11:15

Центробанк РФ предложил начислять малоимущим проценты на остаток по карте «Мир» чуть меньше ключевой ставки

Регулятор также предложил ввести защиту определённой суммы остатка от списания.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Центробанк РФ предложил начислять малоимущим проценты на остаток по карте «Мир» чуть меньше ключевой ставки

Центробанк РФ предложил начислять малоимущим проценты на остаток по карте «Мир» чуть меньше ключевой ставки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России предлагает начислять малоимущем гражданам проценты на остаток по банковской карте «Мир», которые должны быть на уровне чуть менее установленной ключевой ставки, а также сделать бесплатными переводы и снятие наличных на сумму до 15 тысяч рублей в месяц. Такое заявление сделал заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин, отметив, что среди предложений также введение защиты на определенную сумму остатка от списания.

«Для граждан с низким уровнем доходов по текущему счёту, привязанному к карте «Мир» ... предполагается ... обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц», - заявил зампред Центробанка России в ходе своего выступления в Госдуме РФ.

Текущая ставка по счетам, как правило, не превышает 2-3%, а по счетам, которые привязаны к зарплатным картам, они могут составлять 0,01% или даже 0%.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 декабря, Банк России поднял ключевую ставку до 8,5%. Это стало седьмым подряд повышением с марта текущего года. При этом регулятор допустил дальнейшее повышение ставки на ближайших заседаниях.