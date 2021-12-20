Центробанк РФ предложил начислять малоимущим проценты на остаток по карте «Мир» чуть меньше ключевой ставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России предлагает начислять малоимущем гражданам проценты на остаток по банковской карте «Мир», которые должны быть на уровне чуть менее установленной ключевой ставки, а также сделать бесплатными переводы и снятие наличных на сумму до 15 тысяч рублей в месяц. Такое заявление сделал заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин, отметив, что среди предложений также введение защиты на определенную сумму остатка от списания.

«Для граждан с низким уровнем доходов по текущему счёту, привязанному к карте «Мир» ... предполагается ... обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц», - заявил зампред Центробанка России в ходе своего выступления в Госдуме РФ.

Текущая ставка по счетам, как правило, не превышает 2-3%, а по счетам, которые привязаны к зарплатным картам, они могут составлять 0,01% или даже 0%.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 декабря, Банк России поднял ключевую ставку до 8,5%. Это стало седьмым подряд повышением с марта текущего года. При этом регулятор допустил дальнейшее повышение ставки на ближайших заседаниях.