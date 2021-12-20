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Экономика20 декабря 2021 11:18

Россиян предупредили о риске подорожания туров в Турцию из-за падения курса лиры

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ожидает роста цен на туры в Турцию
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Туры в Турцию для туристов могут подорожать, а товары и услуги в стране - подешеветь

Туры в Турцию для туристов могут подорожать, а товары и услуги в стране - подешеветь

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дальнейшее падение курса лиры может привести к росту стоимости туров в Турцию, рассказал ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Сиюминутной коррекции не происходит по стоимости, - отметил Барзыкин. - В перспективе - да, стоимость услуг может подняться, потому что в валюте будет обеспечиваться".

По его словам, в падении турецкой валюты для туристов есть и свои плюсы. Например, в самой Турции товары и услуги обойдутся дешевле, чем до уменьшения курса лиры.

Как ранее писал сайт kp.ru, в четверг, 16 декабря, турецкая национальная валюта в очередной раз побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к американской валюте, и упала до 15,21 лиры за один доллар. Позднее произошел небольшой подъем, за которым последовало новое падение, уже до 17 лир за доллар.