Курс турецкой лиры рекордно упал до 15,21 за доллар Фото: REUTERS

В четверг, 16 декабря, турецкая национальная валюта в очередной раз побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к американской валюте, и упала до 15,21 лиры за один доллар.

Согласно данным биржевых торгов, торги четверга, 16 декабря, турецкая лира начала с курса 14,85 за один доллар. Потеря стоимости составила 2,7%. Лира также упала по отношению к остальным валютам.

Напомним, за последние десять дней Центробанк Турции несколько раз вбрасывал доллары, но это так и не переломило тенденцию на обесценивание лиры. С начала текущего года турецкая лира подешевела почти в два раза к доллару и евро, что стало одним из самых крупных падений стоимости турецкой валюты за последние годы. В январе этого года за один доллар давали около 7,3 лиры.

Как писал сайт kp.ru, на фоне рекордного падения турецкой лиры в Турции прошли акции протеста с требованием отставки правительства.