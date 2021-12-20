"Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе 2022 Фото: REUTERS

Компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе 2022 года, а также заказал только 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу «Ямал – Европа» в ходе аукциона в понедельник, 20 декабря. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

Как сообщается, «Оператор ГТС Украины» предложил на следующий месяц транзитные мощности в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров через станцию «Сохрановка», но эти предложения остались невостребованными. Торги состоялись в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд кубометров на год (около 109,5 млн кубометров в сутки).

«Газпром» забронировал на январь только 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа». На аукционе предложили объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, но востребованными оказались лишь 19,28 млн кубометров.

Напомним, ранее российский холдинг «Газпром» все же забронировал мощность для транзита газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через территорию Польши на пятницу, 17 декабря, однако на 14% меньше обычного объема.