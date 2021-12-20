Сына экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико подозревается в организации беспорядков и разжигании вражды

Сын бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико подозревается в разжигании вражды и организации беспорядков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сын бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Эдуард может оказаться за решеткой на срок до 20 лет. Об этом в понедельник 20 декабря сообщает Telegram Виктора Бабарико.

Эдуард Бабарико провел под стражей 18 месяцев по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По предварительной информации, он не вышел на свободу, так как является подозреваемым по новому уголовному делу.

По информации Telegram Виктора Бабарико, Эдуарда подозревают в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ст.130 ч.3 УК РБ) и в организации массовых беспорядков (ст.293 ч.1 УК РБ). Одна из статей предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы, другая – до 15. Если Эдуарда Бабарико признают виновным, по совокупности ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее на kp.ru сообщалось, что бывшему кандидату в президенты Белоруссии и бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико было предъявлено обвинение в получении взятки и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах. Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы.