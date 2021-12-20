Законопроект о базовом доходе для семей с детьми внесен в Госдуму РФ

В Госдуму РФ внесли законопроект о базовом доходе для семей с детьми Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Государственную думу РФ внесли проект закона, который предлагает ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Документ размещен электронной базе в понедельник, 20 декабря.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП), которые предлагают ввести такой ежемесячный базовый доход с 1 января следующего года. Кроме того, предлагается установить ежегодную индексацию выплаты «на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года».

Как заявляют авторы инициативы, «максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 млн человек», а объем максимально возможных расходов государства таким образом составит 7,2 млрд рублей в год.

Напомним, ранее Депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью Радио «Комсомольская правда» прокомментировал свою инициативу по созданию «новогодней социальной корзины» для бедных семей. Парламентарий предложил конфисковать деньги у коллекторов и раздать бедным семьям.