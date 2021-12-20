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Политика20 декабря 2021 12:43

В России напомнили о «самом большом должке» США

В МИД РФ заявили, что за США должны воспринимать Россию как равного партнера
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
В России напомнили о «самом большом должке» США

В России напомнили о «самом большом должке» США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты должны научиться воспринимать Россию как равного партнера, и это «самый большой должок» Вашингтона перед Москвой, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Самый большой должок за США – это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог», – сказал дипломат на встрече с журналистами.

Как отметил Рябков, США должны договариваться с Россией, учитывая ее интересы по всем направлениям, а не навязывать Москве «какие-то свои односторонние схемы» или выдвигать ультиматумы. РФ ожидает от Запада внятной реакции по предложенным ей гарантиям безопасности.

Как писал сайт kp.ru. российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях