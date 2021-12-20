Молдавия оплатила газ из России, купленный для первой половины декабря 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило очередной платеж российской компании «Газпрому». Об этом предприятие сообщило в понедельник, 19 декабря, уточнив, что речь идет об оплате газа, купленного для первой половины декабря 2021 года

«АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в первой половине декабря текущего года», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте предприятия.

Руководство «Молдовагаза» поблагодарило бытовых и небытовых потребителей, которые своевременно оплатили газ за ноябрь этого года, а также перечисливших средства за первую половину декабря 2021 года.

Напомним, ранее «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Позже российская компания предупредила Молдавию о возможности прекращения поставки голубого топлива из-за того, что страна не выполнила в срок обязательства по оплате. В декабре «Молдовагаз» перечислило «Газпром» платеж за газ, потребленный в ноябре 2021 года.