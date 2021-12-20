Срок временного пребывания в РФ сократят для мигрантов, которые не согласятся на ряд процедур

Если мигранты откажутся от дактилоскопии или медосвидетельствования, им могут сократить срок пребывания в России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Срок временного пребывания мигрантов на территории РФ будет сокращен, если они откажутся пройти дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование, а также если во время медосвидетельствования у мигранта выявят опасные инфекционные заболевания, ВИЧ или установят факт употребления наркотиков. Такие нормы установлены в приказе МВД РФ, опубликованном в понедельник 20 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ сокращается в случае, если иностранный гражданин … уклоняется от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача», - сказано в приказе.

Также основанием для сокращения срока временного пребывания иностранца в РФ могут стать запрет въезда в РФ, нежелательность пребывания или аннулирования разрешения на работу или патента иностранного гражданина, а также прекращение обучения.

Если установлен хотя бы один из указанных фактов, решение о сокращении срока временного пребывания принимается в течение трех рабочих дней.

Дактилоскопия, фотографирование и медосвидетельствование обязательно для трудовых мигрантов в России с 29 декабря 2021 года. Приказ МВД также вступает в силу с этой даты.

Ранее МВД сообщило, что мигранты в России стали чаще совершать преступления.

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