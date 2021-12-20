Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции Фото: REUTERS

Против России необходимо вводить превентивные санкции для того, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине и Евросоюзе, заявил на брифинге украинский президент Владимир Зеленский.

«Должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтобы даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза», – сказал политик.

Как считает Зеленский, подобные меры заставят Москву отказаться от размещения ядерного оружия в Белоруссии. В то же время президент Украины считает такое размещение информационной атакой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах западных стран, обсуждающих введение новых санкций против России на случай «нападения» на бывшую советскую республику. По его словам, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли с Россией, инвестиций, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT. Причем Киев торопит зарубежных партнеров с разработкой очередного пакета санкций.