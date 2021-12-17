Глава МИД Украины заявил, что санкции Запада против России могут касаться отключения от SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах западных стран, обсуждающих введение новых санкций против России на случай «нападения» на бывшую советскую республику.

По словам Кулебы, насколько известно властям Незалежной, «в основном речь идет об экономических ограничениях торговли с Россией, инвестиций, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT». Причем Киев торопит зарубежных партнеров с разработкой очередного пакета санкций.

«Я повторяю всем своим коллегам: если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу дадите понять России, какую цену ей придется заплатить при новом нападении, это в принципе сдержит Россию от такого сценария», - заявил украинский министр в интервью американскому телеканалу CNBC.

Посетовав, что разработка санкционных механизмов не зависит от Киева, поскольку это внутреннее дело каждой из стран, участвующих в переговорах, Кулеба также рассказал, чего в Незалежной хотят от США.

Он сообщил, что «ключевые элементы» поддержки со стороны Вашингтона – это «американские экономические санкции против России, американское вооружение для Украины и американская разведывательная информация».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что США призывают Евросоюз заранее подготовить пакет санкций против энергетического и банковского секторов России на случай пресловутой «российской агрессии» в отношении Украины. Идея отключить нашу стану от платежной системы SWIFT пока не встретила поддержки.

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