На Украине поразились изменениям во внешности и поведении Зеленского

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский сильно изменился внешне и стал медленно разговаривать. Такие изменения отметил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

«У него лицо другое. Если взять две фотографии - другой вообще человек», - приводит издание «Страна.ua» слова политика

Богдан также обратил внимание и речь украинского лидера, отметив, что глава государства стал долго строит предложения. По его словам, это происходит, потому что Зеленский не может вспомнить нужные слова.

«Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим словом. У него нет энергетики жизни, он недоволен тем, что он делает», - заявил бывший руководитель администрации украинского президента.

Напомним, накануне рейтинг Зеленского упал до 16,7%. Как сообщалось нынешний глава государства возглавил рейтинг и антирейтинг кандидатов на должность президента Украины.