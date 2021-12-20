Опрос: Зеленский возглавил рейтинг и антирейтинг кандидатов в президенты Украины

Зеленский возглавил рейтинг и антирейтинг украинских политиков. Фото: REUTERS

Центр Socis в понедельник 20 декабря обнародовал данные социологического исследования рейтинга действующих украинских политиков. Результаты приводит ТАСС.

По результатам опроса президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг тех, за кого опрошенные готовы отдать свои голоса на президентских выборах. Поддержать Зеленского готовы 16,7 процента респондентов, в то время как Петр Порошенко получил бы поддержку у 12,3 процента избирателей, Юлия Тимошенко – у 8,6, а лидер «Оппозиционной платформы За жизнь» Юрий Бойко – у 7,9 процента.

В то же время Владимир Зеленский возглавляет и антирейтинг кандидатов в главы государства. Ни при каких обстоятельствах не стали бы за него голосовать 32,4 процента респондентов. Второй в антирейтинге также Петр Порошенко, за него не станут голосовать 28,2 процента опрошенных, третий – Юрий Бойко, за которого отказываются голосовать 23 процента.

Опрос проводился среди 2000 граждан Украины старше 18 лет.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Зеленский призвал ввести превентивные санкции против РФ, чтобы не допустить эскалации конфликта на Украине и размещения ядерного оружия в Белоруссии.

Также сообщалось, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что украинский президент изменился внешне и стал медленнее думать и строить фразы.