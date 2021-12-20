Обвиненный в изнасиловании руководитель проекта «Пятницы» отстранен от работы на телеканале

Руководство телеканала «Пятница» отстранило от работы руководителя одного из проектов Сергея Ушакова после того, как его обвинили в изнасиловании девушки. Инцидент произошел в минувшие выходные в Москве на мероприятии продакшн-студии, с которой сотрудничает телеканал.

«То, что произошло, недопустимо. Безопасность сотрудников и их защита являются для нас важнейшей ценностью, поэтому сразу после случившегося мы отстранили Сергея Ушакова от работы. Сейчас ведутся разбирательства, в случае признания его вины он незамедлительно будет уволен», – рассказала kp.ru PR-директор «Пятницы» Дарья Симоненко.

Как писал сайт kp.ru, 35-летняя девушка рассказала полицейским об изнасиловании на мероприятии в московском клубе. По ее словам, Ушаков всю ночь оказывал ей знаки внимания, однако она не реагировала на его ухаживания. Ближе к утру Мария девушка отошла в туалет, но не успела закрыть за собой кабинку. Ушаков этим воспользовался и стал уговаривать ее заняться сексом. Когда девушка отказала, он схватил ее за волосы и изнасиловал. После этого пострадавшая вызвала в клуб полицию.