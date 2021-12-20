Станислав Черчесов назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша» Фото: Twitter «Ференцвароша»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал главным тренером венгерского клуба «Ференцварош».

О назначении сообщил сам клуб. Подробности контракта с российским специалистом не разглашаются, передает «КП-Спорт».

Между тем сборная России по футболу пожелала бывшему тренеру удачи. Напомни, Черчесов ушел из национальной команды после провала на чемпионате Европы – 2020. Ранее он уже возглавлял зарубежные клубы – австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», а также польскую «Легию».

Новый клуб Черчесова после 16 туров идет в чемпионате Венгрии на первом месте. «Ференцварош» – действующий чемпион страны.

Как писал сайт kp.ru, у Черчесова были различные варианты продолжения тренерской карьеры, в частности из Турции. Напомним, под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.