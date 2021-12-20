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Политика20 декабря 2021 14:56

Помощник президента РФ Ушаков обсудил с советником Байдена российские предложения по гарантиям безопасности

Обсуждение было деловым и прагматичным, сообщил Песков
Абдулла ШАКИРОВ
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Помощник президента РФ Ушаков обсудил с советником Байдена российские предложения по гарантиям безопасности

Помощник президента РФ Ушаков обсудил с советником Байдена российские предложения по гарантиям безопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента России Юрий Ушаков поговорил по телефону с советником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили предложенные РФ гарантии безопасности в Европе.

«Ушаков и Салливан продолжили обсуждение известных российских предложений, ранее переданных американской стороне. Обсуждение носило деловой и прагматичный характер», – рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как писал сайт kp.ru. российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится об исключении продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.