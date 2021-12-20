Россия высылает двух дипломатов Германии в ответ на алогичные меры Берлина Фото: REUTERS

Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве в ответ на высылку российских дипломатов из ФРГ. В понедельник, 20 декабря, МИД РФ уведомил об этом чрезвычайного и полномочного посла Германии в России Гезу Андреаса фон Гайера.

«Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением правительства ФРГ об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии…Послу ФРГ было сообщено об объявлении persona non grata двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа на вышеупомянутое недружественное решение правительства ФРГ», – сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД РФ, решение Берлина о высылке российских дипломатов было основано на «абсолютно несправедливым, необъективным обвинительном приговоре в отношении гражданина РФ В.А.Соколова по делу об убийстве в Берлине одного из бывших лидеров террористических бандформирований на Северном Кавказе З.Хангошвили». Москва категорическим отвергает обвинения германской стороны о причастности к убийству российских госструктур, сказано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе два российских дипломата были объявлены персонами нон грата в Германии. Руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что это связано с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.