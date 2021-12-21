У горноспасателей на шахте «Листвяжная» не было данных с датчиков о местоположении шахтеров

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября

После страшной аварии на шахте «Листвяжная» горноспасатели не знали, где именно искать людей, потому что диспетчеры предприятия не предоставили им данные с датчиков геолокации шахтеров. Об этом рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Сейчас местонахождение шахтеров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на «Листвяжную» и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих», - сказал он в интервью ТАСС.

Врио главы МЧС отметил, что дабы избежать подобных аварий и человеческих жертв, на шахтах должна быть жесткая дисциплина, а оборудование должно быть исправно и показывать «реальные данные, чтобы информация об уровне метана, местоположении шахтеров была достоверной».

По его словам, если автоматика, приборы объективного контроля работают, то «вне зависимости от того, кому эти данные будут поступать, таких трагедий у нас не будет». Александр Чуприян подчеркнул, что «нужно бороться с такими явлениями, как умышленно испорченные датчики, которые искусственно загрубляются, заклеиваются и т. д.».

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате произошедшего погиб 51 человек.