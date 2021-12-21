Глава «Дом.РФ» Мутко: Рост цен на жилье в 2022 году не превысит инфляцию

Рост цен на жилье в 2022 году не превысит инфляцию, а в некоторых регионах даже остановится Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В следующем 2022 году цены на жилье в России «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, считает генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его словам, в некоторых регионах страны, где спрос на недвижимость небольшой, рост цен на жилье может даже остановиться. Однако, как уточнил Виталий Мутко интервью РБК, этот его прогноз реализуется, если меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции. Какие именно регионы он имеет в виду, глава «Дом.РФ» называть не стал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что инфляция в 2022 году составит 4–4,5%.

К слову, в середине осени глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что спрос на жилье в России остается прежним, а предложение продолжает нарастать. В некоторых регионах страны цены на жилье продолжают расти, но в большинстве объектов РФ они уже стабилизировались. По его словам, в ведомстве рассчитывают, что цены на жилье по всей России стабилизируются во второй половине 2022 года.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила увеличить возраст участников программы «Молодая семья», стоящих в очереди на жилье. Сейчас претендовать на помощь от государства могут только молодые семьи до 35 лет. По достижении ими этого возраста участники выбывают из программы, даже если они стояли на очереди несколько лет, но так и не дождались льготных квадратных метров. Омбудсмен убеждена, что это несправедливо, и возрастную планку необходимо поднять.