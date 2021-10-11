Глава Минстроя рассчитывает, что цены на жилье в России стабилизируются во второй половине 2022 года

Минстрой России рассчитывает, что цены на жилье в стране стабилизируются во второй половине 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спрос на жилье в России остается прежним, а предложение продолжает нарастать. В некоторых регионах страны цены на жилье продолжают расти, но в большинстве объектов РФ они уже стабилизировались.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, в ведомстве рассчитывают, что цены на жилье по всей России стабилизируются во второй половине 2022 года.

«В столицах, конечно, наших крупных регионов пока спрос очень высокий, и там цены пока либо замерли, либо начали расти. Есть снижение по количеству ипотечных сделок. Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья», - пояснил министр.

Напомним, как писал сайт kp.ru, самый быстрый рост цен на вторичное жилье отмечен в Сочи и Краснодаре, где стоимость одного квадратного метра выросла на 27%. Между тем, большинство россиян предпочитают покупать квартиры на первичном рынке.