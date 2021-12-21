NASA: Программа перекрестных полетов к МКС может стартовать осенью 2022 года

Программа перекрестных полетов к МКС может стартовать осенью следующего года Фото: NASA

Программа перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС), в рамках которой российские космонавты полетят к станции на американских кораблях Сrew Dragon компании SpaceX, а американские астронавты – на российских «Союзах», может стартовать осенью следующего года. Об этом рассказал руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано во время пресс-конференции в понедельник, 20 декабря.

«Что касается перекрестных полетов, то речь идет о полете Сrew Dragon 5, то есть об осени 2022 года, когда мы планируем отправить российских космонавтов на корабле SpaceX, а затем астронавты NASA полетят на «Союзе», - уточнил представитель космического ведомства США.

Джоэль Монтальбано добавил, что сейчас идет обсуждение необходимого для этого межправительственного соглашения, которое должны заключить госдепартамент и российские министерства. По его словам, российские космонавты и американские космонавты уже проходят тренировки, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале октября он уже рассказывал о программе перекрестных полетов и говорил, что будущей осенью первый российский космонавт может отправиться к МКС на Crew Dragon 5.

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